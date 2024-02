Com contratura na cervical, Vini Jr faz tratamento com repouso e relaxamento muscular - AFP

Publicado 05/02/2024 15:30

Espanha - Um dos principais nomes do Real Madrid, o brasileiro Vini Jr é dúvida para o confronto direto do clube com o Girona, pelo Campeonato Espanhol, no próximo sábado (10). O camisa 7 tem uma contratura na cervical e, por isso, tem chance de não estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti.

Ele sofreu com o mesmo problema na última semana, e ficou de fora do clássico com o Atlético de Madrid. O atacante faz tratamento com repouso e relaxamento muscular, está se recuperando, mas ainda sente dores.

Há confiança no Real Madrid de que ele estará recuperado para enfrentar o Girona, de acordo com a imprensa local. A preocupação vai além do Campeonato Espanhol, já que o clube merengue enfrenta o RB Leipzig, na terça-feira da semana que vem, pela Liga dos Campeões.

Vini Jr disputou 20 dos 33 jogos do Real Madrid nesta temporada, marcou 11 gols e deu quatro assistências. A partida contra o Girona marca o duelo entre líder e vice-líder do Campeonato Espanhol. O time do brasileiro soma 58 pontos e, o adversário, 56.