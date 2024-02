Gramado do Maracanã estava muito ruim na área perto do setor norte (à esquerda das cabines de rádio e TV) - Reprodução de vídeo / Cazé TV

Publicado 05/02/2024 18:25

Tite minimizou a condição ruim, Paulo Henrique e o auxiliar do Cruz-Maltino, Emiliano Díaz, não pouparam reclamações. O gramado do Maracanã foi motivo de muitas críticas pelo lado do Vasco, após o clássico que terminou 2 a 2 com o Flamengo. Enquanto

"O gramado estava um pouco complicado. Deu para ver, na área do goleiro (setor Norte), com bastante buraco. Não estava nas melhores condições. É algo que precisa ser corrigido, porque um estádio como o Maracanã, com a história e a grandeza que tem, não pode ter um clássico desse tamanho nessas condições", afirmou Paulo Henrique, em zona mista após o jogo.



Emiliano Díaz seguiu pelo mesmo caminho e reprovou as condições do gramado do Maracanã, que desde o ano passado é motivo de críticas de jogadores, treinadores e até da Conmebol, que já puniu o Fluminense por causa disso.



"Jogar esse tipo de Flamengo x Vasco em um gramado assim, em um dos templos mundiais do futebol... Tem que ser um tapete, é o Maracanã. É inacreditável que o campo esteja assim porque prejudica os dois times. Precisamos jogar contra o rival e contra o gramado. É muito difícil", criticou.



O Maracanã ficou fechado durante todo o mês de janeiro para a recuperação do gramado. Em dezembro, o estádio recebeu shows e o Jogo das Estrelas, última partida disputada, em 27 de dezembro. O consórcio alega que 95% do campo já se encontra na condição ideal.



O clássico entre Vasco e Flamengo reabriu o Maracanã, cujo gramado já apresentava não estar nas melhores condições dias antes. Com o temporal no dia do jogo, a situação piorou bastante, principalmente na área ao lado esquerdo das cabines de rádio e TV (setor Norte).



"A percepção que eu tenho é só minha. Não falei com os atletas. O campo ficou mais rápido, sim. Estou relutando para falar que a bola... A bola, oxê maria, é difícil. O problema não é o campo. Às vezes ela varia, traz dificuldade, falo de finesse... A bola é mais (problemática). Não acredito que o campo teve influência", afirmou Tite.

Veja o comunicado do Maracanã sobre o gramado

"Último jogo oficial – Fluminense x Grêmio (5/12)



- Início da montagem do palco - 9/12



- Fim da desmontagem do palco - 24/12



- Foram 15 dias entre montagem e desmontagem total do palco



- 15 dias com calor intenso, sem irrigação e pisoteio na desmontagem e desmontagem com danos significativos principalmente nos pontos com as torres de som e palco dos dois eventos



- 5 dias para preparar para Jogo das Estrelas (27/12)



- Dia 28/12/23 foi liberado o campo para o início da revitalização



- O tempo estimado para recuperação total por volta de 40 a 45 dias após total liberação do gramado



- Durante o período de permanecia do palco montado a região da Norte, mais danificada, não teve manutenção como o restante do campo, que só recebeu a cobertura no dia do evento. Sem corte, sem adubação, sem irrigação



- No momento 95% do campo de jogo se encontra com densidade foliar dentro do ideal, os parâmetros de jogabilidade".