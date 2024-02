Rodrigo Caetano é alvo da CBF - Pedro Souza/Atlético-MG

Rodrigo Caetano é alvo da CBF Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 05/02/2024 17:30

Rio - Com Rodrigo Caetano de saída para assumir o cargo de coordenador de seleções da CBF, o Atlético-MG avalia a contratação de Leonardo, de 54 anos, ídolo do Flamengo, para ser o novo diretor de futebol do clube mineiro. Ainda não houve um contato oficial, mas o nome do ex-jogador agrada os dirigentes atleticanos. As informações são do portal "Goal".

O Atlético-MG ainda aguarda a oficialização da saída de Rodrigo Caetano para procurar Leonardo. O executivo do Galo já deu sinal positivo para assumir a função na CBF. O clube mineiro tentou a manutenção de Rodrigo Caetano após reunião na última sexta, mas o desejo de servir a seleção brasileira prevaleceu.

Tetracampeão como jogador da seleção brasileira em 1994, Leonardo é um nome bem avaliado internacionalmente. Ele foi diretor de futebol do PSG entre 2011 e 2013, e exerceu o mesmo cargo no Milan em 2018. Em 2019, voltou ao PSG, atuando até em 2022.



O brasileiro também foi treinador do Milan, da Inter de Milão e do Antalyaspor, da Turquia. A boa relação de Leonardo no futebol internacional, a fluência em vários idiomas e a experiência no exterior são fatores que agradam à diretoria do Atlético-MG.