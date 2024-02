Kylian Mbappé tem contrato com o PSG apenas até junho de 2024 - AFP

Publicado 05/02/2024 16:35

França - O suposto acerto entre Mbappé e Real Madrid para a próxima temporada está cada vez mais real. Uma embaixadora do PSG, Laure Boulleau, revelou que, internamente, a saída do francês do clube de Paris é dada como certa.

"Temos a impressão de já ter vivido esta novela. Nos anos anteriores não me chegaram muitas informações, mas agora me disseram que sua contratação pelo Real Madrid está feita", confessou Boulleau, em entrevista ao "Canal Football Club".

A embaixadora, que é ex-jogadora do PSG e da seleção francesa e que, hoje em dia, trabalha nos meios de comunicação do clube, também afirmou que tem esperança que Mbappé renove seu contrato com os parisienses.

"Digo a mim mesma que existe a possibilidade de ele renovar. Ao mesmo tempo, ficaria feliz por ele se fosse embora. Entendo sua postura de não poder dizer. Ele ainda tem objetivos para alcançar. Creio que ele ama e tem respeito pelo clube. Esperemos sua decisão como adultos", completou.

No último sábado, o jornal "Le Parisien" cravou que Mbappé não permanecerá no PSG em 2024/25 e que decidiu que defenderá a camisa do Real Madrid. Ele tem contrato com o clube francês até junho e irá à Espanha em uma negociação sem custos.

Ficou acordado, no entanto, que o atacante abrirá mão de 80 milhões de euros (R$ 430 milhões na cotação atual). A saída do astro deve causar queda nas receitas envolvendo direitos de transmissão da liga, e os executivos do Campeonato Francês ligaram alerta.