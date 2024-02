Pep Guardiola - AFP

Publicado 05/02/2024 16:30

Rio - O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, se esquivou sobre a possibilidade do atacante Erling Haaland, de 23 anos, receber alguma valorização contratual por parte do clube inglês para afastar as especulações de um possível acerto com o Real Madrid.

"Não sei, não estou envolvido nisso. Nós o amamos, queremos ele por muito tempo neste clube. Estamos felizes por tê-lo, espero que ele esteja feliz por estar conosco. Disso eu sei", afirmou.

O vínculo do norueguês com o City vai até junho de 2027. Porém, o Manchester City poderá oferecer uma valorização salarial para Haaland, após o jornal espanhol "AS" afirmar que o atacante deseja atuar no Real Madrid.

O desejo de Halland teria a ver com o prêmio "The Best", da Fifa. O atacante teria ficado desapontado por ter sido derrotado por Lionel Messi, eleito o melhor jogador do mundo em 2023. Na opinião do atacante, isso não aconteceria se ele tivesse tido um rendimento semelhante atuando pelo Real Madrid, por conta do maior prestígio do clube espanhol.

Na última semana, Guardiola comentou a informação com ironia. "Não temos a sensação de que Erling esteja infeliz. Talvez a mídia na Espanha, especialmente em Madrid, tenha mais informações do que nós", afirmou o treinador do Manchester City.