"Foi uma boa estreia, joguei bem taticamente. Consegui impor meu jogo do primeiro ao último ponto e ser mais agressiva, algo que venho trabalhando para esse 2024. Feliz com a vitória, vamos pra cima na próxima", comentou Laura, atual 128º do mundo.

A parceira de Luisa em Tóquio foi Laura Pigossi, que também jogou nesta segunda. Ela estreou com vitória no WTA 125 de Mumbai, na Índia, após abandono da russa Ekaterina Makarova, 164ª colocada, no início do segundo set. A brasileira vencia por 6/1 e 3/0.