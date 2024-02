Mano Menezes não é mais o treinador do Corinthians - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 05/02/2024 14:11 | Atualizado 05/02/2024 14:40

Rio - Após sofrer sua quarta derrota seguida na temporada, o Corinthians decidiu pela demissão de Mano Menezes, de 61 anos. O gaúcho encerrou sua terceira passagem pelo Alvinegro, após pouco mais de quatro meses no comando do clube. O Corinthians faz péssima campanha no começo de Paulistão e está na última colocação no Grupo C.



A decisão pela demissão de Mano Menezes foi tomada após a derrota por 3 a 1 para o Novorizontino no último domingo (4). Apesar da declaração do presidente do Corinthians, Augusto Melo, que, em entrevista após o jogo, bancou a permanência do treinador, a decisão foi pela saída do gaúcho.

Mano Menezes deixa o Corinthians com apenas seis vitórias em 19 jogos em sua terceira passagem pelo clube paulista. Além do mau desempenho, o trabalho do treinador também ficou marcado pelas polêmicas com os jogadores nas últimas partidas do Corinthians.

Na derrota para o São Bernardo, por exemplo, o treinador foi flagrado chamando o atacante Yuri Alberto de "burro". Ademais, no revés para o Ituano, Mano criticou publicamente o volante Raniele na entrevista coletiva após o jogo por conta de um chute de longa distância.