Mateo Ponte retorna ao Botafogo após disputar o Pré-Olímpico pela seleção do UruguaiVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/02/2024 15:04

Rio - O lateral-direito Mateo Ponte está de volta ao Botafogo após disputar o Pré-Olímpico pela seleção do Uruguai. O jogador, inclusive, está à disposição de Tiago Nunes e pode ser a novidade alvinegra para o clássico com o Flamengo na próxima quarta-feira (7). As informações são do "ge".

Mateo Ponte foi titular em duas partidas pela seleção uruguaia no pré-olímpico: nas derrotas para Paraguai e Chile. Nas duas seguintes, na vitória sobre o Peru e no empate com a Argentina, ele entrou em campo, mas saindo do banco de reservas.

Mateo Ponte retorna ao Botafogo no momento onde o elenco precisa urgentemente de um lateral-direito. O clube estava sem um jogador da posição no início do Campeonato Carioca, por conta da ida do uruguaio para o Pré-Olímpico e da recuperação de lesão de Rafael. Com isso, teve que improvisar jogadores como Victor Sá, Júnior Santos, Tchê Tchê e Newton na função.

Apesar de poder ser a novidade para o clássico com o Flamengo, o uruguaio não deve ser o titular na posição na temporada. Afinal, o Botafogo acertou a contratação do conterrâneo de Ponte, Damían Suárez, ex-Getafe, para ser o lateral-direito titular no ano. O jogador de 35 anos, entretanto, ainda não está regularizado para atuar no Alvinegro.