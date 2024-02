Damián Suárez tem negociações avançadas para ser reforço do Botafogo - Divulgação / Getafe

Damián Suárez tem negociações avançadas para ser reforço do BotafogoDivulgação / Getafe

Publicado 05/02/2024 11:32 | Atualizado 05/02/2024 11:33

Rio - O lateral-direito Damián Suárez, de 35 anos, se despediu do Getafe na manhã desta segunda-feira (5). O uruguaio tem negociações avançadas para ser reforço do Botafogo . Ele foi homenageado pelo clube espanhol e deve chegar ao Rio de Janeiro para assinar com o Alvinegro nesta semana, de acordo com o 'ge'.

Damián Suárez vestiu a camisa do Getafe por nove temporadas e entrou em campo 295 vezes. Na despedida, concedeu entrevista coletiva no Coliseu Alfonso Pérez, estádio do clube, e foi festejado pelos ex-companheiros.

"Não tenho palavras para agradecer. Tivemos muitos momentos dentro e fora de campo. Sempre me ajudaram. Muito obrigado por tudo. Vamos nos ver logo", declarou o uruguaio.

A lateral direita era prioridade do Botafogo para 2024. Neste início de ano, o técnico Tiago Nunes não pôde contar com nenhum jogador de origem da posição. Rafael estava lesionado e, Mateo Ponte, foi liberado para jogar o Pré-Olímpico com a seleção uruguaia.