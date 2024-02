Marlon Gomes marcou um gol pela seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico - Federico Parra / AFP

Publicado 05/02/2024 17:17

Marlon Gomes passou por exames de imagem e teve constatada uma fratura de fíbula da perna esquerda. Com a lesão, o jogador ex-Vasco está fora dos três compromissos da seleção brasileira sub-3 no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela.



Titular da equipe de Ramon Menezes desde o início, Marlon Gomes se machucou na derrota do Brasil por 3 a 1 para a Venezuela, na quinta-feira (1).



Além de desfalcar a seleção pré-olímpica, o jogador também atrasará seu início de treinos no novo clube. O Vasco o negociou ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (R$ 64,2 milhões). Há ainda um valor de bônus por metas, que pode fazer a negociação chegar na casa de 85,6 milhões de euros.