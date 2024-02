Lance do jogo entre Botafogo e Flamengo - Vitor Silva/BOTAFOGO F.R.

Publicado 06/02/2024 21:52

Rio - Nesta quarta-feira, 7, Flamengo e Botafogo medirão forças no Maracanã, a partir das 21h30, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O clássico marcará o encontro de dois clubes que construíram uma ótima relação recente nos bastidores. Isso se dá, principalmente, pelo bom trânsito entre Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, e John Textor, dono de 90% da SAF do Alvinegro.

Os dois construíram relação após a chegada do empresário norte-americano ao Brasil. Em junho de 2022, por exemplo, Textor foi à Gávea para acompanhar o jogo entre Flamengo e Botafogo, válido pelo Brasileirão sub-20. Na ocasião, as câmeras de transmissão registraram um momento em que Landim e Textor assistiam ao jogo juntos.



Já em junho de 2023, numa entrevista ao site "ge" sobre a criação da nova liga e venda dos direitos de transmissão, John Textor elogiou o mandatário do Rubro-Negro.

"Eu não gosto do Flamengo em campo, mas tenho muito respeito por Rodolfo e sua liderança. Acho que ele tem feito tudo o que pode para unir esta liga e vejo as pessoas ficando com raiva dele e falando sobre problemas de cinco anos atrás. Isso tudo é um absurdo para mim", disse o empresário.

Neste ano, Textor foi até a Flórida para acompanhar, ao lado de Rodolfo Landim, o amistoso entre Orlando City e Flamengo. Dias antes da partida, o presidente do Rubro-Negro revelou que conversava com Textor e ainda brincou ao sugerir que ele viesse com uma camisa do Fla.

Falo com ele sempre. Falei com ele ontem. Falei com ele hoje. Acho que virá ver o jogo do Flamengo comigo aqui. Está nas Bahamas, mas está vindo para cá. Falei para vir vestido com a camisa do Flamengo, mas ele disse que não. Que vestirá da Seleção Brasileira", contou Landim.