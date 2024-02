Neymar em jogo do Santos na Vila Belmiro - Divulgação/Santos FC

Neymar em jogo do Santos na Vila BelmiroDivulgação/Santos FC

Publicado 06/02/2024 20:01

Rio - O Santos contará com um torcedor ilustre no clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira (7), na Vila Belmiro. Ídolo santista, Neymar aceitou o convite do Peixe para acompanhar a partida em um dos camarotes do estádio, ao lado do presidente Marcelo Teixeira.

Desde o ano passado, o Santos tem feito um movimento para uma reaproximação com Neymar e seus representantes. Em abril, o craque esteve na Vila Belmiro para acompanhar um jogo da equipe pela Copa Sul-Americana, contra o Audax Italiano, do Chile.

Com o retorno de Marcelo Teixeira à presidência, a tendência é que a aproximação seja ainda maior. Era ele quem comandava o clube quando Neymar surgiu no futebol, e o atacante se mostrou receptivo ao mandatário.

Neymar foi liberado pelo Al-Hilal e está no Brasil se recuperando da cirurgia que fez no joelho esquerdo. Em outubro, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco no jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.