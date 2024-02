Luis Henrique foi revelado nas categorias de base do Botafogo - Arquivo Pessoal

Publicado 06/02/2024 18:25

vê com bons olhos um possível retorno ao futebol brasileiro. O atacante do Livorno, que teve seu Do início meteórico no Botafogo, quando marcou dois gols logo na estreia, à quarta divisão da Itália, Luís Henrique. O atacante do Livorno, que teve seu nome citado no Vasco na semana passada, se vê em bom momento diante de uma aguardada sequência de jogos na Itália, onde está feliz.

Autor de um dos gols da vitória por 4 a 1 do Livorno sobre o Ghivizzano Borgo, no domingo (4), Luís Henrique marcou quatro vezes em 12 partidas na Série D italiana. Recuperado após ficar nove meses parado por causa de cirurgia para acabar com uma dor crônica no quadril, estreou pelo time italiano balançando redes em outubro de 2023.

Desde então, recebeu propostas da Itália, e o presidente do Livorno, o ítalo-brasileiro Joel Esciua, não quis liberá-lo. O dono do tradicional clube - que decretou falência em 2021 e precisou retornar na quinta divisão - , entretanto, estaria mais disposto a liberar o atacante para retornar ao Brasil.

"Fico feliz de saber do interesse de clubes do Brasil e da Europa, sinal que o trabalho é bem feito, está sendo reconhecido. Tenho relação tranquila com o presidente do clube. Caso uma proposta venha a evoluir, por essa relação ser tão aberta e de confiança, seria tranquilo dialogar e entrar num acordo, para que seja bom para as duas partes", afirmou o jogador de 25 anos.



Luís Henrique está no 12º clube

Um retorno também seria a oportunidade de um recomeço na carreira de Luís Henrique no Brasil. Jogador da seleção brasileira sub-17, ele estreou no Botafogo aos 17 anos e fez dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Série B, em 2015.



Não se firmou no Glorioso e, desde então, passou por outros 11 clubes. No futebol brasileiro, também defendeu Athletico-PR (2017), Grêmio e Nacional-SP (2018) e Oeste-SP (2019). Depois foi para o exterior, com passagem na Finlândia, na Dinamarca e na terceira divisão do Japão, até chegar ao Livorno.



"Obviamente, a confiança vem com a sequência de jogos e o ritmo de partidas. A partir do momento em que ganhei mais oportunidades, tive mais sequência e o resultado vai acontecendo, tanto para o time como pessoalmente", avaliou.



Contrato perto do fim

Luís Henrique tem contrato com o Livorno até o meio de 2024 e já pode assinar um pré-contrato para o segundo semestre ou negociar para sair antes. Enquanto não acerta com algum interessado, espera ajudar o clube com mais de 100 anos a subir mais um degrau no futebol italiano.



Atualmente, o Livorno é o quinto colocado no Grupo E da Série D, após 22 rodadas (são 34). No momento, tem a última vaga para o mata-mata para definir quem sobe para a terceira divisão.