Publicado 06/02/2024 18:08

Inglaterra - Ex-dirigente do Manchester United, David Gill revelou que Ronaldinho Gaúcho teve chances de defender o clube inglês em 2003. Segundo o ex-diretor, houve uma reunião de representantes do United com o jogador brasileiro e seu irmão e empresário, Assis, mas a conversa não saiu como esperado.

"Para mim, nunca estivemos perto (de contratar Ronaldinho). Nós fomos a Paris quando ele estava lá e nos encontramos com seu irmão, Assis, que era seu empresário. Nós os recebemos no aeroporto do Manchester, olhamos todos os números, quase tivemos um acordo em salários e comissões", declarou Gill ao podcast "Vibe with Five".

Na época, o Bruxo também despertava interesse do Barcelona, o que fez David Gill se questionar sobre a vontade de Ronaldinho em assinar com o United.

"Eu simplesmente não tive uma boa vibe. O Barcelona estava (na disputa), e eu já fiz negociações suficientes para saber quando os jogadores realmente querem jogar aqui. Eu percebi que se não houvesse o Barcelona, nós o contrataríamos, mas eles eram claramente a prioridade. Um brasileiro indo para o Barcelona... Com todo o respeito ao United, mas eles eram a primeira opção. Os números já estavam prontos. Não acho que nós fizemos nada errado. Apenas houve o fato de o Barcelona aparecer", completou.

Após as negociações, Ronaldinho assinou com o Barcelona e fez história no clube. Por lá, tornou-se ídolo e foi eleito melhor jogador do mundo em 2005.