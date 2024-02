Entrevista de Messi, do Inter Miami, em Tóquio, no Japão - Philip FONG / AFP

Publicado 06/02/2024 16:39

Japão - Em coletiva concedida nesta terça-feira, 6, em Tóquio, Lionel Messi abordou sua ausência no amistoso do Inter Miami com um combinado de jogadores de Hong Kong. A ausência do craque na partida, que aconteceu no último domingo, 4, em Hong Kong, chegou a ser criticada pelo público e o governo local. Nesse sentido, Messi lamentou a ausência no jogo e explicou que ficou de fora por causa de lesão.

"Não pude estar no jogo de Hong Kong e é uma pena porque quero sempre participar, quero estar lá, principalmente quando se trata deste tipo de jogos que viajamos tão longe e que as pessoas estão tão entusiasmadas para ver o nosso jogos", contou Messi.

O próximo amistoso do Inter Miami será contra o Vissel Kobe, do Japão. A partida acontecerá em território japonês, nesta quarta-feira, 7, às 7h (de Brasília).

"Para ser sincero, ainda não sei se posso ou não, mas me sinto muito melhor e quero muito poder jogar", disse Messi.