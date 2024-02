Raphael Varane - AFP

Publicado 06/02/2024 16:20

Rio - O Al-Nassr, equipe saudita comandada por Luís Castro, e que tem Cristiano Ronaldo como grande estrela, poderá fazer um grande investimento em 2024. De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", o time ofereceu 50 milhões de euros (R$ 266 milhões) pelo zagueiro Raphael Varane.

Atualmente com 30 anos, o francês defende o Manchester United. Com vínculo até junho de 2024, o zagueiro pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar os Red Devils de graça. Porém, o Al-Nassr tem pressa e estaria disposto a desembolsar essa quantia pela liberação imediata do defensor.

Varane não vive um dos seus melhores momentos e não é titular absoluto do United. Ele entrou em campo em 21 jogos na atual temporada, sendo 15 como titular. Uma possível proposta de renovação do clube inglês é incerta.

O zagueiro, de 30 anos, atuou com Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid e pelo Manchester United. No clube espanhol a parceria foi de sucesso com direito a quatro títulos da Liga dos Campeões. Raphael Varane foi campeão do mundo pela seleção francesa na Copa de 2018.