José Mourinho foi demitido da Roma em janeiro deste ano - Alberto Pizzoli / AFP

Publicado 06/02/2024 15:40 | Atualizado 06/02/2024 15:48

Itália - O técnico José Mourinho se irritou com a postura dos jogadores da Roma após sua demissão e confrontou o elenco. O jornal 'Il Messaggero' publicou os bastidores da saída do português, que, inclusive, devolveu um anel que havia ganhado dos atletas depois do título da Liga Conferência, em 2022.

"Quando forem homens, me devolvam", disparou Mourinho. Ele saiu da reunião com a diretoria e foi diretamente ao vestiário confrontar os jogadores. Tudo aconteceu porque o treinador se sentiu traído, já que houve respaldo dos atletas para a chegada de De Rossi ao comando técnico.

O português recriminou os jogadores e, apesar de tudo, pediu coragem a todos. O anel ficou no armário do capitão do time, Lorenzo Pellegrini.

No período que comandou a Roma, o técnico viveu altos e baixos com o elenco. Após perder um clássico para a Lazio em janeiro, cobrou maior empenho dos atletas: "Em dois anos e cinco meses que estou aqui, sou o único que não perdeu um só minuto de treino. Não há doenças ou dias ruins. Há duas semanas, eu era o único que trabalhava, todos estavam doentes".



Mourinho foi demitido no dia 16 de janeiro. O substituto escolhido foi De Rossi e, sob seu comando, a equipe venceu os três jogos que disputou pelo Campeonato Italiano e passou para a quinta posição na tabela.