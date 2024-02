Ramon Menezes é o técnico da seleção pré-olímpica - Joilson Marcone/CBF

Publicado 06/02/2024 14:48

Venezuela - Ramon Menezes mostrou confiança no Brasil após a derrota para o Paraguai por 1 a 0 , em jogo válido pela primeira rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Na entrevista coletiva depois da partida, o treinador lembrou que a Seleção depende apenas de si para garantir vaga na Olimpíada de Paris e mostrou que acredita na recuperação do grupo no torneio.

"Só depende de nós ainda. Temos condições de fazer duas grandes partidas e de vencer os dois jogos, contra Venezuela e Argentina. Vamos seguir no trabalho com esse propósito", disse Ramon.

O treinador também fez uma análise da derrota. Nesse sentido, Ramon contou que já esperava um jogo difícil e destacou a bola aérea dos paraguaios. Além disso, lembrou de duas grandes chances do Brasil no primeiro tempo. Assim, ele afirmou que se as oportunidades tivessem sido transformadas em gol, a história da partida poderia ter sido outra.

"A gente já sabia de toda a dificuldade que ia ser esse jogo com o Paraguai, um jogo de muito contato físico. O Paraguai leva muito perigo em jogadas de bola parada, tem um time que gosta de atacar em profundidade e é forte no jogo de segunda bola. Tivemos um pouco de dificuldade em relação a isso", disse Ramon.

"Mesmo com os problemas no primeiro tempo, principalmente na hora da saída de bola, situações em que o Paraguai deixava a gente sair e ao mesmo tempo pressionava, tivemos duas grandes chances para fazer 2 a 0. Ali, talvez, a história do jogo fosse diferente", completou.

A seleção brasileira volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar a Venezuela no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas. O jogo é válido pela segunda rodada do quadrangular final.