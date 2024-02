António Oliveira - Divulgação/ Cuiabá

Publicado 06/02/2024 21:04

São Paulo - Nesta terça-feira, 6, o Corinthians acertou a contratação do técnico António Oliveira, do Cuiabá. O português assinará contrato válido por uma temporada e chega para substituir Mano Menezes, que foi demitido na última segunda

A informação foi dada primeiro pelo "Uol". Ainda segundo o site, o Corinthians aceitou o pagamento da multa rescisória do técnico com o Cuiabá para avançar na contratação. O valor da multa é de R$ 1,1 milhão.

António Oliveira, cabe lembrar, chegou para trabalhar no Brasil pela primeira no Santos, em 2020. Na ocasião, ele era auxiliar do português Jesualdo Ferreira.

Posteriormente, foi para o Athletico, onde trabalhou tanto como auxiliar quanto como técnico. Depois da passagem pelo Furacão, foi treinador de Coritiba, Benfica B e Cuiabá.