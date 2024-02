Murillo em ação durante jogo do Nottingham Forest - Foto: Divulgação/X @NFFC

Publicado 06/02/2024 18:55 | Atualizado 06/02/2024 18:57

Inglaterra - Nesta terça-feira, 6, o Nottingham Forest anunciou que Murillo foi eleito "Jogador do Mês" de janeiro do time. É a terceira vez na temporada que o brasileiro ganha o prêmio. Ele já havia sido eleito pelos fãs em outubro e em novembro.

"O zagueiro fez uma série de exibições individuais deslumbrantes ao longo do mês de janeiro", diz um trecho da nota do Nottingham Forest, publicada no site oficial.

Murillo se profissionalizou no Corinthians em 2023. Com um primeiro semestre de destaque, ele logo chamou a atenção do Nottingham Forest, que o contratou no fim de agosto daquele mesmo ano

De lá para cá, Murillo já disputou 20 jogos - todos como titular. Além disso, de acordo com dados do site "SofaScore", o zagueiro é o líder em ações defensivas (200) entre todos os jogadores de primeira divisão do mundo desde que estreou pelo time inglês.