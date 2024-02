Giovanna Waksman é uma das grandes promessas do futebol brasileiro - Fabio Souza / CBF

Publicado 06/02/2024 17:43

Rio - Tratada como uma das grandes promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, a jovem Giovanna Waksman deu início à sua trajetória com a camisa da seleção brasileira no Torneio de Algarve, competição da categoria sub-17. Contra Portugal, a jogadora, de apenas 14 anos, marcou dois gols na vitória do Brasil pelo placar de 5 a 0 - Heloisa, Larissa e Kaylane anotaram os outros três.

Giovana deu seus primeiros passos na base do Botafogo no meio de meninos e atraiu os olhares do empresário John Textor, dono da SAF, que a levou para jogar no FC Florida e estudar nos Estados Unidos.

A camisa 11 da Seleção Sub-17 mostrou toda habilidade e poder de decisão diante das portuguesas. Ela aproveitou espaço na grande área após cruzamento pela esquerda e concluiu com tranquilidade para marcar o terceiro do Brasil no jogo, e fechou o placar com linda jogada driblando três marcadoras e finalizando com força no canto esquerdo.

O Torneio de Algarve foi parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em março, no Paraguai. Antes da vitória sobre Portugal, o Brasil empatou em 2 a 2 com a Alemanha e venceu nos pênaltis por 3 a 1, e empatou sem gols com a Holanda, levando a melhor por 5 a 3 nas cobranças.

No Sul-Americano, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Argentina, Venezuela e Peru.