Representantes de Fluminense e Vasco se reuniram na Ferj com Comissão de Arbitragem - Divulgação / Ferj

Representantes de Fluminense e Vasco se reuniram na Ferj com Comissão de ArbitragemDivulgação / Ferj

Publicado 06/02/2024 16:34 | Atualizado 06/02/2024 16:34

Fluminense e Vasco entraram em acordo e decidiram que Bruno Mota Correia será o árbitro do clássico entre os dois, dia 14 de fevereiro. Representantes do Tricolor e do Cruz-Maltino participaram de reunião na sede da Ferj, nesta terça-feira (6), para definir o nome.

Ao todo, foram quatro nomes indicados pela Comissão de Arbitragem, e houve consenso por Bruno. Já Carlos Eduardo Nunes Braga foi escolhido entre cinco indicações para ficar no VAR.



Assim como aconteceu em Vasco x Flamengo e Flamengo x Botafogo, a federação do Rio adotou essa nova forma de definir a arbitragem, contanto com as opiniões dos clubes envolvidos no clássico.



A partida entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, está agendada para as 21h30 (de Brasília), na quarta-feira de cinzas. Antes, o Tricolor enfrenta o Sampaio Corrêa (às 21h30) e o Cruz-Maltino pega o Audax Rio (às 21h15), ambos na quinta-feira (8).