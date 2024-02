Mauricio Pochettino - Divulgação / Chelsea

Publicado 06/02/2024 15:50

Rio - O treinador do Chelsea, Maurício Pochettino, voltou a falar sobre seu relacionamento com Thiago Silva. O argentino afirmou ter conversado com o brasileiro nesta terça-feira e negou qualquer tipo de problema com o veterano zagueiro.

"Thiago Silva veio hoje falar comigo, mas é conversa particular e pronto. Minha relação com ele é muito boa. Acho excelente", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

O zagueiro, de 39 anos, não tem permanência garantida no Chelsea na próxima temporada. Com contrato até junho, Thiago Silva vem falando em tom de despedida do clube inglês. O Fluminense sonha com a sua contratação.

Recentemente, a esposa do brasileiro fez uma publicação enigmática nas redes sociais, que alguns interpretaram como uma possível confirmação de mudança de clube por parte do zagueiro. "É hora de mudar. Se você esperar mais, será tarde demais", publicou Belle Silva nas redes sociais.