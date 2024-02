Maurício Barbieri está sem clube desde sua saída do Vasco - BRENO MATOS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/02/2024 15:53

Sem clube desde seu trabalho no Vasco no ano passado, o treinador Maurício Barbieri, que também teve passagem pelo Flamengo em 2018, pode estar a caminho do futebol mexicano. Segundo o jornalista César Merlo, o técnico está negociando com o Juárez FC, da primeira divisão do país.

O clube ocupa a vice-lanterna no Campeonato Mexicano, e busca um substituto para Diego Mejía, demitido devido ao mal desempenho da equipe. Com isso, a diretoria do Juárez vê em Barbieri um nome com potencial para tirar o time da situação complicada no torneio.

O último trabalho de Barbieri, entretanto, ficou aquém do esperado pela torcida do Vasco. Após uma boa passagem pelo RB Bragantino, o treinador conseguiu apenas nove vitórias em 23 partidas pelo Cruz-Maltino, sendo apenas uma pelo Brasileirão. Ele foi demitido após deixar o clube na vice-lanterna do campeonato.

Além de Vasco e RB Bragantino, Barbieri também comandou o Flamengo em 2018, onde conseguiu 18 vitórias em 37 jogos. O treinador também teve passagens por CSA, América-MG, Goiás, Desportivo Brasil, Guarani, Red Bull Brasil e Audax-RJ.