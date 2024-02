Joana Sanz deu depoimento no segundo dia do julgamento de Daniel Alves - LLUIS GENE / AFP

Publicado 06/02/2024 15:50

Rio - O segundo dia do julgamento de Daniel Alves ficou marcado pelo depoimento das testemunhas. A esposa do ex-jogador Joana Sanz e os amigos concederam depoimento e o principal tema abordado foi o consumo de álcool. A modelo contou que o marido saiu para comer com os amigos no restaurante e retornou para casa bêbado.

"Ele foi comer com seus amigos no restaurante. Passou o dia aí e voltou era quase 4 (horas) da manhã. Voltou muito bêbado, uma pessoa com muito álcool. Bateu no armário e caiu na cama", disse a modelo Joana Sanz, que interrompeu o processo de divórcio para ficar ao lado do marido no julgamento.

Daniel Alves e Joana Sanz estão juntos desde 2015. O ex-jogador e a modelo se casaram em 2017, em Ibiza. Em 2023, Sanz pediu divórcio em meio a investigação e, em março, chegou a publicar uma carta encerrando o relacionamento. Porém, ela voltou atrás na decisão e interrompeu o processo em outubro.

Preso desde o dia 20 de janeiro de 2023, em Barcelona, acusado de crime sexual, Daniel Alves foi detido após prestar depoimento sobre o caso contra uma jovem mulher, de 23 anos, na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022, na boate Sutton. O Ministério Público pediu a prisão preventiva, sem direito à fiança.