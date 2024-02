Lucas Ocampos, do Sevilla, recebeu um toque do torcedor do Rayo Vallecano, e cobrou uma ação da organizadora do Campeonato Espanhol - Reprodução

Lucas Ocampos, do Sevilla, recebeu um toque do torcedor do Rayo Vallecano, e cobrou uma ação da organizadora do Campeonato EspanholReprodução

Publicado 06/02/2024 16:48

Rio - Uma cena inusitada chamou a atenção durante a partida entre Rayo Vallecano e Sevilla, nesta última segunda-feira (5), em Vallecas, pelo Campeonato Espanhol. O atacante argentino Lucas Ocampos, do time de Sevilha, se preparava para cobrar um lateral quando foi tocado pelo dedo de um torcedor da equipe da casa.

O jogador argentino reagiu e encarou o torcedor após o ato, além de denunciá-lo ao árbitro. Jogadores do Rayo Vallecano como o ponta Isi Palazón se aproximaram para conversar com o torcedor. Lucas Ocampos se acalmou e, poucos minutos depois, a partida foi reiniciada. Após o apito final, o atacante lamentou o episódio e cobrou a La Liga.

"Espero que a La Liga leve isso tão a sério quanto leva o racismo e essas coisas. É a primeira vez que acontece comigo. Sempre há um babaca. Tomara que a liga e o Rayo (Vallecano) tomem as ações que precisam tomar para que isso não aconteça nem no futebol masculino, nem no futebol feminino. Seria um escândalo se isso acontecesse no futebol feminino", disse.

Em nota oficial, o Sevilla lamentou o episódio e considerou ser "totalmente inapropriado". O clube também pediu medidas estipuladas nos regulamentos para que tal comportamento dos torcedores não se repita em outras ocasiões.

"Estes gestos e comportamentos não deveriam ser permitidos na nossa competição se aspiramos ser a melhor liga do mundo. O Sevilla FC transmite o seu máximo apoio a Lucas Ocampos, que demonstrou o seu enorme profissionalismo, apesar da atitude inaceitável do torcedor que o repreendeu", disse o clube.

O Rayo Vallecano, através do presidente Raúl Martín Presa, condenou a atitude e prometeu identificar o torcedor para puni-lo. A La Liga, por sua vez, ainda não se manifestou sobre o incidente.

O Sevilla venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 e ocupa a 15ª colocação com 20 pontos, enquanto o time de Vallecas é o 13º com 24.