Kylian Mbappé - AFP

Publicado 06/02/2024 17:58 | Atualizado 06/02/2024 18:18

Rio - O futebol francês ligou o alerta com a provável saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain. O craque, que é alvo do Real Madrid, da Espanha, tem contrato com o clube parisiense até junho de 2024 e não deve exercer a cláusula de renovação por mais uma temporada. Com isso, a saída do principal astro da liga francesa pode causar um prejuízo bilionário nas negociações dos direitos de transmissão.

A Ligue 1, a liga de futebol francesa, negociará os direitos de transmissão do Campeonato Francês para os próximos cinco anos (2024 a 2029) após o término da temporada 2023/24, em junho. A organizadora deseja arrecadar cerca de R$ 500 bilhões com a venda das transmissões, no entanto, a saída de Mbappé para o Real Madrid pode reduzir a oferta televisa em cerca de 20%.

A permanência de Mbappé no Paris Saint-Germain na temporada 2023/24 rendeu aproximadamente R$ 750 milhões em direitos televisivos. A oferta inicial de R$ 500 bilhões para o período de 2024 a 2029 foi recusada inicialmente pelos interessados, que estão relutantes em pagar o montante sem a garantia de permanência de Mbappé em Paris.

O Canal Plus, detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Francês há mais de duas décadas, retirou a candidatura para transmitir a competição nos próximos cinco anos. Uma possível ida de Mbappé para o Real Madrid pode, inclusive, levar mais interessados para a Espanha. A La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, renegociará os direitos a partir de junho de 2025.