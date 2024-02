Luis Enrique é o técnico do PSG - AFP

Publicado 06/02/2024 18:40

França - O elenco do Paris Saint-Germain está insatisfeito com o trabalho do técnico Luis Enrique, e uma eliminação da Liga dos Campeões pode custar o cargo do ex-seleção espanhola. A principal queixa dos jogadores é sobre condicionamento físico nas últimas semanas. As informações são do jornal francês "L'Équipe".

Alguns jogadores contrataram profissionais fora do clube para seguirem cuidando da parte físico em meio à temporada europeia. Os treinamentos para condicionamento são alvos constantes de críticas.

O estilo de jogo proposto por Luis Enrique também vem sendo questionado no clube parisiense, ainda que a equipe ocupe a liderança do Campeonato Francês com ampla vantagem sobre o Nice, segundo colocado.

Na Liga dos Campeões, o que, de acordo com a publicação, é o ponto principal para análise da manutenção do técnico, o PSG encara a Real Sociedad-ESP na próxima quarta-feira (14), em casa, pelas oitavas de final.