Thiago Santos - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/02/2024 14:18

Rio - O Fluminense acertou a renovação de contrato de Thiago Santos por mais um ano. O veterano, de 34 anos, tinha vínculo com o Tricolor até o final da atual temporada, mas agora irá seguir no clube carioca até dezembro de 2025. As informações foram trazidas em primeira mão pelo perfil "Fluminense Stuff'.

Volante de origem, Thiago Santos chegou ao Fluminense no meio do ano passado, após uma passagem contestada no Grêmio. Após um começo ruim, o jogador passou a atuar como zagueiro e fez boas partidas, se tornando uma peça útil no atual elenco.

Até o momento, Thiago Santos atuou em 18 partidas pelo Fluminense. Além dos dois tricolores, o veterano também atuou por FC Dallas (EUA), Palmeiras, América-MG, Linense, Ipatinga, Araxá, Nacional-MG, Serrano-PR e Nacional de Patos-MG.