Thiago Silva - AFP

Thiago SilvaAFP

Publicado 07/02/2024 11:16 | Atualizado 07/02/2024 11:18

Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, pode estar vivendo seus últimos dias no Chelsea. De acordo com o jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano, não há negociações entre as partes para renovação contratual. A tendência é que o veterano deixe o clube inglês.

Thiago Silva é objeto de desejo do Fluminense. O zagueiro já deixou claro que pretender continuar jogando após o fim do seu vínculo com o Chelsea, em junho, porém, evita fazer promessas de um retorno ao clube carioca.

O zagueiro atua no futebol europeu desde 2009, passando por Milan, PSG e Chelsea. Thiago Silva, de 39 anos, foi convocado pela seleção brasileira nas últimas quatro Copas do Mundo, sendo titular em 2014, 2018 e 2022.

O brasileiro chegou ao Chelsea em 2020 e conquistou pelo clube inglês: um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e uma Supercopa da Uefa. Thiago Silva entrou em campo em 145 partidas, fez nove gols e deu três assistências.