Mas, depois do esforço intenso no tie-break, Linette demonstrou certo cansaço no início do terceiro set e Bia soube aproveitar o momento favorável. Ela abriu rapidamente 5/1 no placar e sacou para fechar o jogo. A polonesa tentou impor resistência, mas acabou cedendo no quarto match point da brasileira.

O duelo continuou equilibrado ao longo do segundo set. Tanto que a primeira quebra aconteceu apenas no oitavo game, quando a polonesa se impôs no saque da brasileira e abriu 5/3, sacando para fechar a parcial e empatar o confronto. Bia, contudo, fez jogo duro. Reagiu mais uma vez, empatou o set e forçou a disputa do tie-break, quando não conseguiu manter o ritmo.