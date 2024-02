Júnior Santos - Vitor Silva/Botafogo

Júnior SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2024 12:51

Rio - Alvo do Grêmio para o reforçar seu elenco , Júnior Santos dificilmente deixará o Botafogo. De acordo com o site "Fogãonet", o Glorioso não tem interesse em se desfazer do atacante e, inclusive, o considera "inegociável" neste momento.