Haas divulga carro para a temporada 2024 de Fórmula 1. Veja imagens

A Haas apresentou nesta sexta-feira (2) o VF-24, carro que utilizará para a temporada 2024 de Fórmula 1. O modelo é o primeiro sob o comando de Ayao Komatsu, novo chefe da equipe americana, que substitui Gunther Steiner, demitido.

o alemão Nico Hulkenberg e o dinamarquês Kevin Magnussen. O brasileiro A Haas manteve a dupla de pilotos de 2023, com. O brasileiro Pietro Fittipaldi é piloto reserva

Última colocada no ano passado, com apenas 12 pontos, a equipe busca um resultado melhor em sua nona temporada na categoria.

A temporada 2024 de Fórmula 1 tem início no dia 2 de março de 2024, com o GP do Bahrein.

fotogaleria

Relatar erro