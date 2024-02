Em apresentação à torcida do Colo-Colo, Vidal se vestiu de rei e andou a cavalo do campo do estádio Monumental - Divulgação / Colo-Colo

02/02/2024

Arturo Vidal chegou de helicóptero ao Monumental, estádio do Colo-Colo, vestiu um manto, recebeu uma coroa de rei e ainda desfilou pelo gramado montado à cavalo. Foi assim que o clube chileno apresentou o volante de 36 anos aos torcedores, que encheram a arquibancada para receber o ídolo, na quinta-feira (1).



"Estaria mentindo se dissesse que já sonhei com algo assim. Foi maravilhoso ver o estádio lotado para as boas-vindas. Estou emocionado", afirmou o jogador, diante de mais de 30 mil pessoas.



Ídolo dos chilenos, Rey (Rei) Arturo retornou ao futebol chileno após longo período na Europa e os dois últimos anos no Brasil, jogando por Flamengo e Athletico-PR. O jogador, revelado pelo Colo-Colo, saiu em 2007 e agora está de volta.



"Aqui é outra coisa: a torcida do Colo-Colo é a melhor do mundo", disse.

