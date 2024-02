Campeonato Carioca de 2024 começou com grandes erros de árbitros em jogos do Vasco - Divulgação

Publicado 02/02/2024 12:02

Vasco e Flamengo decidirão em conjunto com a Federação de Futebol do Estado Rio (Ferj) o árbitro que apitará o clássico de domingo (4), às 19h, no Maracanã. A reunião acontecerá nesta sexta (2), às 14h30, na sede da entidade.

Em uma atitude inédita, a Ferj anunciou que o Departamento de Arbitragem apresentará os currículos dos árbitros para que sejam analisados por representantes dos dois clubes. Com base nesses dados, há duas possibilidades.



Vasco e Flamengo podem entrar em um acordo e escolher um árbitro para ser escalado para o clássico. Caso os clubes indiquem nomes diferentes, haverá um sorteio para definir quem apitará a partida.



Polêmicas da arbitragem no Carioca de 2024

A inovação na escolha da arbitragem acontece após duas rodadas seguidas com polêmicas envolvendo o Vasco. No empate com o Bangu em 2 a 2, o Cruz-Maltino teve Jair expulso de forma exagerada em um lance aos 4 minutos, além de outras marcações equivocadas.