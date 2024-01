Partida entre Bangu e Vasco teve arbitragem polêmica - Leandro Amorim/Vasco

Partida entre Bangu e Vasco teve arbitragem polêmica Leandro Amorim/Vasco

Publicado 29/01/2024 17:35

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu colocar o recurso do árbitro de vídeo (VAR) em todos os jogos de times grandes contra pequenos no Campeonato Carioca após as polêmicas do empate entre Bangu e Vasco, em Brasília, no último domingo (28). Além disso, o árbitro da partida em questão, Tarcízio Pinheiro Caetano, foi afastado pela entidade.

O recurso do vídeo nos jogos envolvendo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco estará disponível a partir da sexta rodada da competição, nos dias 3 e 4 de fevereiro (sábado e domingo). Antes, o regulamento do Cariocão previa o VAR apenas em clássicos e nas fases finais.

As decisões foram tomadas depois de uma reunião entre membros da SAF do Vasco com o departamento de arbitragem da Ferj. As informações foram publicadas pelo portal "UOL".

De acordo com análise da Ferj, Tarcízio Pinheiro Caetano cometeu mais erros além dos dois citados pelo Vasco como cruciais no andamento do duelo - expulsão de Jair e pênalti de Medel no último lance. O profissional foi para o programa de reciclagem da entidade.