Tiquinho Soares Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2024 09:30 | Atualizado 02/02/2024 09:59

Rio - O interesse do Grêmio em Tiquinho Soares teria contato com a participação de Renato Gaúcho. De acordo com informações do jornalista Diogo Rossi, da TV Band, o treinador ligou para o atacante, que teria topado se transferir para o clube gaúcho, porém, o Botafogo vetou o negócio.

Tiquinho Soares foi o artilheiro do Botafogo na última temporada, marcando 29 gols em 54 partidas. O atacante chegou a ser apontado como o melhor jogador do Brasileiro no primeiro turno, porém, a derrocada alvinegra na reta final da competição, com a perda do título, fez o centroavante terminar o ano em baixa.

No entanto, o Botafogo não abre mão do atacante, que tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024. O Alvinegro acredita que o jogador, de 33 anos, irá realizar uma grande temporada.