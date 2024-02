Lewis Hamilton deixa a Mercedes em 2025 e pilotará pela Ferrari, sua terceira equipe na Fórmula 1 - Giuseppe Cacace / AFP

Lewis Hamilton deixa a Mercedes em 2025 e pilotará pela Ferrari, sua terceira equipe na Fórmula 1Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 02/02/2024 12:24 | Atualizado 02/02/2024 12:41

o heptacampeão abre mão de milhões em busca de "novo desafio", como ele mesmo disse em comunicado.

confirmação de Lewis Hamilton na Ferrari em 2025 , que surpreendeu o mundo da Fórmula 1 na quinta-feira (1º), chama a atenção também pelos motivos. Ao aceitar o desafio de pilotar pela escuderia mais tradicional do automobilismo,, como ele mesmo disse em comunicado.

Atualmente com o segundo maior salário da Fórmula 1, Hamilton recebe da Mercedes 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões) por ano, de acordo com agências internacionais de notícias. Para acertar com a Ferrari, ele aceitou reduzir os ganhos para 40 milhões de euros (R$ 213 milhões) por ano, segundo o jornal italiano Corriere della Serra.



O piloto inglês receberá o mesmo que o futuro companheiro, Charles Leclerc, após a renovação de contrato. Mas, aos 40 anos, terá bônus por desempenho. O tempo de não contrato não foi divulgado, mas seria de dois anos, com a possibilidade de renovação por mais um.



atrás apenas do tricampeão Max Verstappen, da Red Bull Racing, que recebe 55 milhões de dólares (R$ 268 milhões) por ano.

A garantia de permanecer correndo por mais tempo também foi um dos motivos para a mudança de equipe de Hamilton. E, ainda assim, deve permanecer como o segundo maior salário da Fórmula 1,

Confira os salários dos pilotos de Fórmula 1 em 2023, segundo lista da Forbes



Max Verstappen (Red Bull): US$ 55 milhões



Lewis Hamilton (Mercedes): US$ 35 milhões (agências internacionais apontam US$ 50 milhões)



Charles Leclerc (Ferrari): US$ 24 milhões (com a renovação, passa a ganhar US$ 40 milhões)



Lando Norris (McLaren): US$ 20 milhões



Carlos Sainz Jr. (Ferrari): US$ 12 milhões



Sergio Pérez (Red Bull): US$ 10 milhões



Valtteri Bottas (Alfa Romeo): US$ 10 milhões



George Russell (Mercedes): US$ 8 milhões



Esteban Ocon (Alpine): US$ 6 milhões



Fernando Alonso (Aston Martin): US$ 5 milhões



Pierre Gasly (Alpine): US$ 5 milhões



Kevin Magnussen (Haas): US$ 5 milhões



Alex Albon (Williams): US$ 3 milhões



Lance Stroll (Aston Martin): US$ 2 milhões



Nico Hülkenberg (Haas): US$ 2 milhões



Guanyu Zhou (Alfa Romeo): US$ 2 milhões



Oscar Piastri (McLaren): US$ 2 milhões



Yuki Tsunoda (AlphaTauri): US$ 1 milhão



Daniel Ricciardo (AlphaTauri): US$ 1 milhão



Logan Sargeant (Williams): US$ 1 milhão