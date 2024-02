Lázaro é jogador do Almería, da Espanha - Foto: Divulgação/X @U_D_Almeria

Publicado 02/02/2024 21:54

São Paulo - O Palmeiras acertou a contratação por empréstimo de Lázaro, atacante cria das categorias de base do Flamengo. O jogador pertence ao Almería, da Espanha, e ficará cedido ao Alviverde até dezembro. Há uma opção de compra de 80% dos direitos do jogador por 13 milhões de euros (quase R$ 69,5 milhões na cotação atual).

A ideia é que Lázaro embarque rumo ao Brasil na segunda-feira. Isso porque o acordo prevê que o jogador fique à disposição do técnico para a partida contra o Valência, que acontece neste sábado. As informações foram dadas primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Lázaro se profissionalizou em 2020 e integrou o elenco do Flamengo até 2022, quando foi negociado com o Almería por 7 milhões de euros (R$ 36,34 mi na cotação da época). Pelo clube espanhol, o brasileiro entrou em campo em 36 jogos e marcou seis gols.

Em 2023, o Bragantino tentou a contratação do jovem, mas as negociações não evoluíram. O desejo do Palmeiras é efetuar a contratação em definitivos, e os valores envolvidos na negociação devem ser semelhantes aos pagos pelo clube espanhol por Lázaro em 2022.

O atacante atuou em 62 partidas pelo Flamengo, fez oito gols e deu oito assistências. Pelo Rubro-Negro, Lázaro conquistou uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca.