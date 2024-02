Carlo Ancelotti - Odd Andersen / AFP

Publicado 03/02/2024 16:15

Rio - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não quis comentar as declarações do presidente do Barcelona, Joan Laporta, e do técnico Xavi Hernández, que acusaram a emissora de TV ligada ao clube da capital espanhola, de pressionarem os árbitros da La Liga com críticas condicionadas. O italiano afirmou que não irá "baixar o nível".

"Sou profissional e, como profissional, não quero descer a esse nível, por respeito ao futebol espanhol. Não me pergunte mais sobre isso. Não quero afundar nisso. Não é um nível para profissionais", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva neste sábado.

A polêmica começou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, que fez muitas críticas ao comportamento da Real Madrid TV em relação aos comentários sobre a arbitragem. Em entrevista à rádio catalã RAC1, o mandatário descreveu os vídeos da emissora como "vergonhosos", apelando à federação espanhola de futebol para "se envolver".

Em coletiva, Xavi reforçou a mensagem de Laporta afirmando que compartilha "100% das palavras do presidente" e acrescentou que "[os vídeos] influenciam completamente a competição, semana após semana. Uma pessoa cega pode ver isso".