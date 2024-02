Thiago Silva - AFP

Publicado 03/02/2024 12:43

Rio - Com contrato terminando com o Chelsea, Thiago Silva não tem seu futuro definido a partir do meio do ano. O Fluminense deseja a sua contratação, mas o zagueiro não prometeu retornar ao futebol brasileiro. Questionado sobre como estará sua vida no segundo semestre, o defensor afirmou que seguirá atuando.

"Com 39 anos, estou mais próximo do meu final de carreira. Continuarei jogando futebol, porém onde ainda não está decidido. Tenho alguns dias para pensar e repensar naquilo que eu vou fazer", afirmou em entrevista à "ESPN".

Com quatro Copas do Mundo no currículo, passagens vitoriosas por Milan, PSG e Chelsea, Thiago Silva é um dos jogadores brasileiros mais bem sucedidos da história do futebol europeu. O zagueiro afirmou que se sente mais respeitado no Velho Continente que em seu país.

"Não creio que eu seja mais conhecido na Europa do que no Brasil, mas acredito que um pouco mais respeitado aqui do que lá, isso sim. Mas são poucos que não têm empatia comigo. Alguns falam para milhões de pessoas e formam opiniões. Hoje, para o Brasil, eu sou considerado chorão. E eles não veem quanto eu fui forte. Eu briguei contra tuberculose e quase vim a óbito. Isso me fez muito forte. E o choro não é situação de gente fraca, é de pessoa corajosa, e eu sempre fui muito corajoso na minha vida", finalizou.