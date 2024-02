Cristiane - Paula Reis / Flamengo

Publicado 03/02/2024 13:10

Rio - A estreia de Cristiane pelo Flamengo teve um roteiro especial. No clássico com o Fluminense, pela Copa Rio, a atacante marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 na manhã deste sábado (3), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

"Estou muito feliz de ter marcado o gol nessa minha estreia, mas como eu disse, a gente tem bastante coisa ainda a melhorar aqui dentro do grupo", disse Cristiane, prometendo guardar com muito carinho a camisa do primeiro gol marcado pelo clube da Gávea.

"Todo mundo me pediu a camisa, tem um cartaz ali, mas eu vou ficar devendo, porque costumo enquadrar pelo menos a primeira camisa que ganho eu deixo de lembrança", completou, em entrevista ao canal oficial do clube.

A vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi agitada apenas no segundo tempo. Antes de Cristiane, Darlene completou rebote no início da segunda etapa, e Naná, outra estreante, fechou o placar já nos acréscimos.