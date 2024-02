Hazard e Cristiano Ronaldo em duelo pela Eurocopa - AFP

Publicado 03/02/2024 14:09

Espanha - Recém-aposentado, o ex-atacante Eden Hazard não poupou as palavras durante uma entrevista ao se comparar com o astro Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr. O belga, à revista francesa France Football, destacou o trabalho físico do português, mas afirmou que foi um jogador melhor quando o assunto é bola no pé.

Cristiano Ronaldo, aos 39 anos, segue empilhando gols no futebol Saudita após longa carreira na Europa. O "robozão", como é conhecido por seus treinamentos intensos desde o início da trajetória como profissional, passa longe do estilo de Hazard.

"Não teria sido capaz (de ter uma carreira como a de CR7). Ficar uma hora em banho gelado gelados depois de um treino? Não. (Preferia) ficar em paz, com os meus amigos, jogando cartas e bebendo uma cerveja. A minha recuperação era brincar com os meus filhos no jardim durante duas horas. Se tivesse sido como o Cristiano Ronaldo, que é o exemplo de um bom futebolista, teria um 'burnout'", disse Hazard, que afirmou ser superior a CR7, mas abaixo do argentino Lionel Messi.

Messi é único em termos futebolísticos. Acho que é o maior da história, impossível tirar iddo dele. O Cristiano é um jogador maior do que eu, mas em termos de futebol puro, acredito que não foi melhor do que eu. O Neymar, talvez."

Hazard encerrou contrato com o Real Madrid em junho de 2023 e, quatro meses depois, anunciou a aposentadoria aos 32 anos. No fim da carreira, o belga conviveu com críticas quanto ao sobrepeso, mas lidou bem com a situação.

"Não digo que abusava da comida. Não ia ao McDonald's todos os dias. Ninguém aguenta 16 anos como profissional assim. Não dei importância, simplesmente. Gostava de comer e de beber com os amigos. As dietas são inúteis a não ser que queira jogar até aos 40 anos. Sabia que não seria o meu caso."