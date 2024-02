Richarlison fez dois gols em empate do Tottenham contra o Everton - AFP

Publicado 03/02/2024 11:46 | Atualizado 03/02/2024 11:46

Inglaterra - Em duelo pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham deixou escapar nos acréscimos a vitória e ficou no empate por 2 a 2 com o Everton, em Liverpool. Porém, a partida foi mais uma grande exibição de Richarlison. O brasileiro, de 26 anos, deu continuidade ao bom momento de anotou dois gols no confronto.

Na atual temporada, Richarlison balançou as redes 11 vezes em 23 jogos pelo Tottenham, sendo nove nas últimas 10 partidas. O brasileiro abriu o placar para os visitantes aos 5 minutos, após finalização dentro da área. O atacante não comemorou em respeito ao Everton, seu ex-clube.

Os donos da casa empataram ainda no primeiro tempo. Harrison balançou as redes aos 30 minutos. Antes do intervalo, novamente, Richarlison apareceu para fazer o segundo, desta vez, após finalização de fora da área. Quando tudo parecia levar a uma vitória do Tottenham, o Everton buscou o empate nos acréscimos do segundo tempo. Branthwaite deu números finais ao confronto.

Com o tropeço, o Tottenham chego aos 44 pontos e continua na quarta colocação. Na próxima rodada, o clube de Richarlison irá encarar o Brighton, em casa, no próximo sábado, às 12 horas (de Brasília). Em 17ª lugar, o Everton terá o Manchester City, fora de casa, no mesmo dia, às 9h30 (de Brasília).