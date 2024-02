Kylian Mbappé assinará contrato com o Real Madrid - Divulgação/Paris Saint-Germain

Publicado 03/02/2024 15:19

Espanha - Em reta final de contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé já decidiu que não continuará no clube e assinará com o Real Madrid em julho para a temporada 2024/2025. As informações são do jornal francês "Le Parisien".

Mbappé e Real Madrid se aproximaram nos últimos dois anos, mas o PSG resistiu às diversas investidas e apostou em uma renovação de contrato do jogador. Como estará sem vínculo, o clube francês não receberá quaisquer quantia pela transferência.

Ficou acordado, no entanto, que o atacante abrirá mão de 80 milhões de euros (R$ 430 milhões na cotação atual). A saída do astro deve causar queda nas receitas envolvendo direitos de transmissão da liga, e os executivos do Campeonato Francês ligaram alerta.