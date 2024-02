Reunião de Vasco e Flamengo na Ferj - Úrsula Nery/Agência FERJ

Publicado 02/02/2024 20:35

Rio - Representantes de Vasco e Flamengo explicaram por que decidiram que Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do clássico entre as duas equipes , válido pela sexta rodada da Taça Guanabara 2024. Ao site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), os dirigentes dos dois clubes pontuaram a experiência e a qualificação do profissional.

Cabe mencionar que a reunião também definiu o VAR. O árbitro de vídeo no primeiro Clássico dos Milhões de 2024 será Rodrigo Nunes de Sá.

"Acreditamos que o Wagner e o Rodrigo sejam os mais indicados, pela experiência de ambos na arbitragem", afirmou o gerente Clauber Rocha do Vasco.

"Pelo histórico do Wagner como FIFA, não havia alguém mais qualificado para comandar o clássico", completou o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel.

Pelo lado do Vasco, também estiveram presentes o diretor de futebol, Alexandre Mattos, e o supervisor Rodrigo Dias Pelaipe. Pelo lado do Flamengo, o presidente do clube, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de Relações Institucionais, Cacau Cotta, também foram ao encontro.

A REUNIÃO

A convite da Ferj, Vasco e Flamengo definiram a arbitragem do clássico entre as duas equipes. O Departamento de Arbitragem da federação apresentou quatro nomes, e os dirigentes chegaram ao consenso de que Wagner do Nascimento Magalhães seria o árbitro principal.

Sobre o VAR, três nomes foram apresentados aos clubes. Dentre as opções, Rodrigo Nunes de Sá foi o escolhido.

O JOGO

Vasco e Flamengo medirão forças no próximo domingo, às 19h, no Maracanã. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca.