Rio - O atacante Pedro Raul, de 27 anos, foi anunciado como reforço do Corinthians para a disputa da temporada de 2024. O jogador retorna ao futebol brasileiro após passagem de seis meses pelo futebol mexicano. O centroavante assinou contrato com o Alvinegro em definitivo até o fim de 2028.

O Corinthians será o 11º clube da carreira de Pedro Raul. O atacante teve passagens por dois grandes do Rio de Janeiro: Botafogo e Vasco. O Cruz-Maltino foi a última equipe do goleador no futebol brasileiro. Ele atuou pelo Alvinegro em 2020.

A melhor temporada do atacante foi em 2022, quando defendeu o Goiás. Pedro Raul entrou em campo em 50 jogos, anotando 26 gols, sendo 19 no Brasileiro, sendo o vice-artilheiro da edição daquele ano. Depois, o atacante acertou com o Vasco e não repetiu o bom futebol.

O último clube de Pedro Raul foi o Toluca. Lá, ele entrou em campo em 19 partidas, fez quatro gols e deu uma assistência. Foi a segunda experiência do atacante no futebol mexicano e a segunda sem brilho. Antes, ele defendeu o Juárez no primeiro semestre de 2022.