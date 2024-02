Bela do Flamengo, Nanda Marques - Divulgação

Publicado 02/02/2024 12:34 | Atualizado 02/02/2024 12:36

Rio - A bela do Flamengo, Nanda Marques, é totalmente apaixonada pelo Carnaval. Em 2024, a beldade irá desfilar em três agremiações: uma delas na Sapucaí, outra na Intendente Magalhães e por fim em um tradicional bloco do Méier, Zona Norte do Rio.

"Sou totalmente apaixonada pelo carnaval é a maior demonstração de amor e cultura do Brasil", se derrete a musa. Nanda será musa no Arranco do Engenho de Dentro, que está na Série Ouro, e irá desfilar na sexta de Carnaval, depois ela será rainha de bateria da Siri de Ramos, que desfila na Intendente Magalhães, e por fim será rainha do bloco mais tradicional do Méier, o "Amigos do Joaquim Méier".

"É o ano todo de muita preparação! E agora estamos nas vésperas do carnaval estou muito animada", afirmou Nanda, que além da questão estética, prioriza sua saúde para encarar essa grande jornada.