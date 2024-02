Vini Jr - Giuseppe Cacace / AFP

Vini JrGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 02/02/2024 13:27

Rio - Vini Jr foi nomeado nesta sexta-feira (2) como Embaixador da Boa Vontade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura). O brasileiro recebeu um certificado no centro de treinamento do Real Madrid e se disse honrado com o título.

"Receber esse convite para ser embaixador da Unesco aos 23 anos é mais do que uma honra, é uma vitória e um dever que carregarei para a vida. Claro que quero ser lembrado como um grande jogador, mas também como um cidadão que se esforçou para fazer algo diferente. Eu luto pela educação desde os 19 anos e até esse ano apenas com os meus recursos, e meu Instituto cresce mês a mês no Brasil. Com a potência que é a Unesco, vamos impactar o mundo", declarou o jogador.

Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, falou sobre os motivos que levaram a entidade a escolher o jogador para o cargo.

"Vinícius Junior não é apenas um jogador de futebol excepcional, ele tem também se engajado desde muito cedo em promover a igualdade de oportunidades por meio da educação no Brasil. Ele é um modelo para toda uma geração, e a Unesco se sente honrada de tê-lo hoje como um de seus embaixadores da Boa Vontade", afirmou.

É a segunda vez que um jogador brasileiro é nomeado como Embaixador da Boa Vontade pela Unesco. Antes de Vini Jr, apenas Pelé havia sido escolhido.