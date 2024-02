Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira pré-olímpica - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 02/02/2024 14:53

Venezuela - Apesar da derrota para a Venezuela por 3 a 1 na noite da última quinta-feira, 1, o técnico Ramon Menezes segue otimista para a fase final do Torneio Pré-Olímpico. Em entrevista coletiva, o treinador analisou a partida, destacou a confiança que tem nos jogadores e ressaltou que a seleção brasileira irá com "muita força" para o quadrangular.